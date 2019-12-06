موزة على الحائط.. ثمنها 120 ألف دولار

2019/12/06 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل يعقل أن يكون ثمن قطعة موز مضافا إليها لاصق فضي 120 ألف دولار، أي أغلى من ثمن سيارة فخمة؟ الجواب نعم، لكن لماذا؟

في التفاصيل التي أوردتها “سكاي نيوز”، الجمعة، فقد بيعت نسختان من عمل فني عبارة عن قطعة موز مثبتة على الحائط بمبلغ 120 ألف دولار، خلال عرضهما في معرض “آرت بازل” ببمدينة ميامي الأميركية هذا الأسبوع.

ويعود العمل الفني الذي حمل اسم ” Comedian” للنحات الإيطالي، مارويتسيو كاتيلان، الذي صمم المرحاض الذهبي الذي سرق من قصر في بريطانيا خلال وقت سابق من هذا العام.

ويقول المنظمون إن رجلا وامرأة فرنسيين ابتاعا العمل الفني، لقاء 120 ألف دولار لكل واحدة منهما، فيما تم رفع سعر النسخة الثالثة لنحو 150 ألف دولار.

وقالت متحدثة باسم المعرض لـ”سكاي نيوز”:” بعد توقف دام 15 عاما، عاد كاتيلان إلى المعرض الفن الدولي ونحن محظوظون للغاية بالتعاون معه”.

وأضافت أن عمل الموزة يرمز لأشياء كثيرة مثل التجارة العالمية، وكنوع من الفكاهة والدخول المزدوج.

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