تحذير رسمي من

2019/12/06 | 15:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد تحذير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" مؤخرا، بات على المستهلكين الذي اقتنوا أو يريدون شراء تلفزيون ذكي، أن يعيدوا النظر في الأمر.

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