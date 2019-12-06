السعودية: هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة مع الحوثيين

2019/12/06 | 15:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نقل تلفزيون العربية عن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قوله يوم الجمعة إن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية للصراع المستمر منذ أربع سنوات في اليمن.

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