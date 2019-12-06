انخفاض صادرات غرفة صناعة عمان الى العراق خلال 11 شهرا

2019/12/06 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

انخفضت صادرات غرفة صناعة عمان الى العراق، خلال الاشهر 11 الماضية من العام الحالي 2019 بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة نفسها

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