كرة النار تدحرجت نحو الجوكر الاميركي ولا عزاء له

2019/12/06 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اهتزت العاصمة العراقية بغداد بعد ظهر، اليوم الجمعة، بزلزال بشري مليوني قدم الى ساحة التحرير من كل ارجاء العراق، من الفاو الى

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