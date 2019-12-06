الحشد الشعبي يحذر من استغلال الظروف الراهنة لخلط الأوراق

2019/12/06 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الحشد الشعبي اليوم الجمعة، من استغلال الظروف الراهنة لخلط الأوراق.

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