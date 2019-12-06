2019/12/06 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تنفي توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).