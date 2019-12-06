تركيا تندد بطرد اليونان للسفير الليبي على خلفية اتفاق السراج وأردوغان

2019/12/06 | 16:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نددت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، بطرد اليونان للسفير الليبي في أثينا على خلفية الاتفاق الموقع بين حكومة "الوفاق الوطني" وتركيا الخاص بمذكرة التعاون البحري.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الخارجية اليوناني، أن السفير الليبي في أثينا سيتم طرده، وذلك على خلفية الاتفاق الموقع بين حكومة "الوفاق الوطني" وتركيا الخاص بمذكرة التعاون البحري.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحفية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن أثينا سترحل سفير ليبيا، إذا لم يقدم نص المذكرة مع تركيا حيال المناطق البحرية بحلول، يوم الجمعة.

وأقر البرلمان التركي، أمس الخميس، اقتراح التصديق على مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، والتي تسببت باستياء دبلوماسي يوناني.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج، الذي يسيطر على جزء من البلاد، مذكرة بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، نهاية شهر تشرين الثاني.

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