حكومة الوفاق الليبية: قرار اليونان بطرد سفيرنا اجراء غير مقبول

2019/12/06 | 16:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الجمعة، ان اجراء اليونان بطرد سفيرنا لديها أمر غير مقبول، موكدا إنها ستتخذ الخطوة ذاتها بحق الطرف اليوناني حال وجود تمثيل دبلوماسي له بليبيا.

وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، في حديث لقناة "ليبيا الأحرار": "قرار اليونان حول مغادرة السفير الليبي أراضيها أمر غير مقبول".

وأضاف سيالة: "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم (للرد) بالمثل".

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في وقت سابق من اليوم، عن طرد أثينا سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مبينا أنه منح مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان.

وشدد ديندياس على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "خرق صارخ للقانون الدولي"، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

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