فارس إيغو - ظاهرة المدون السوري إياد شربجي على الفايس بوك

2019/12/06 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو بعيداً عن المودة والاحترام التي أكنها للشخص نفسه والذي تعرفت عليه منذ وقت قريب في لقاء في أحد مقاهي باريس في التروكاديرو جمعنا مع أصدقاء آخرين.أكتب هذه المدونة لأوضح أفكاري بخصوص هذه الظواهر الجديدة والتي تكّشّفت مع الثورة التكنولوجية الرقمية وتطبيقاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.إن ظاهرة السيد إياد شربجي مثلها مثل كل الظواهر المماثلة التي حققت شهرة وانتشار على ساحات التواصل الاجتماعي عن طر......

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