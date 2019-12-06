سهيل قبلان - التنافس المطلوب على المفيد وليس المضر

2019/12/06 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يابى الواقع الملموس في الدولة, الا ان يقدم نفسه دليلا على مدى ظلم وبشاعة ووقاحة وجنائية سلوك وممارسات حكام اسرائيل الطغاه المتطرفين الذين يتنافسون فيما بينهم على من سيظلم ويعربد ويتعجرف ويضطهد ويدوس قيم الحياة الجميلة اكثر ومن سيقمع ويعذب ويظلم وينكل بالرازحين تحت نير الاحتلال في المناطق الفلسطينية اكثر ومن سيعمق العنصرية وتطبيقها علانية ضد الجماهير العربية في اسرائيل اكثر, رافضين تذويت الحقيقة ال......

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