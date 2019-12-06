اكتشاف وسيلة مضادة لموت الدماغ


اكتشاف وسيلة مضادة لموت الدماغ
2019/12/06 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

اكتشف علماء جامعة ألبرتا الكندية، أن البروتين CD33 قادر على تخفيض خطر تطور مرض الزهايمر، الذي يعتب...

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