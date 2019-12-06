وزير التجارة يعلن تسويق 105 الف طن من الشلب المحلي

2019/12/06 | 16:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الجمعة، تسويق 105 ألف طن من الشلب المحلي، ضمن حملة تسويق الشلب المستمرة في المحافظات العراقية.

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