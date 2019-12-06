2019/12/06 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يعيش بقضاء ألانيا التابع لولاية أنطاليا جنوبي تركيا 312 ألف نسمة، ويظهر “سجلات النفوس المعتمدة على العناوين” أن31 ألف و500 أجنبي من 82 دولة يعيشون فيها.تعد مدينة ألانيا أحد أهم الوجهات السياحية في تركيا لما تتمتع به من طبيعة ساحرة ونسيج تاريخي مميز، كما تشتهر بكثرة عدد الأجانب المقيمين بها.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدينة في تركيا تحتضن سكانا من 82 دولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة في تركيا تحتضن سكانا من 82 دولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة في تركيا تحتضن سكانا من 82 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).