2019/12/06 | 17:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، عن القاء القبض على مسؤول ما يسمى الحاسبة الامنية لجماعة "داعش" الارهابية في الانبار....

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