البيشمركة ترسل تعزيزات لمنطقة “كرميان” بعد تعرضها لهجمات داعش الإرهابي

2019/12/06 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، ارسال تعزيزات عسكرية الى منطقة كرميان، على خلفية الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

وأشارت مصادر بالوزارة، الى تحريك أفواج من اللواء السادس عشر، إضافة الى آليات عسكرية، تحت إشراف نائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، ونشرها بالمنطقة، لمواجهة الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي نفذت في الآونة الأخير عددا من الهجمات الإرهابية، أسفرت خلال الأيام الماضية، عن سقوط ستة من عناصر الأمن الكردية، الأسايش والبيشمركة، في عدد من القرى المحيطة بمدينة خانقين.

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