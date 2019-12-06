استشهاد شرطي بتفجير عبوة ناسفة بمنطقة “بنجة علي” في كركوك

2019/12/06 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من دورية للشرطة في كركوك، الى استشهاد أحد افراد الدورية.

وأوضحت المصادر، ان تفجير عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من عجلة لشرطة النجدة، قرب مسجد عبد الله في منطقة بنجة علي، وعقب صلاة الجمعة، أدى الى إصابة مفوض بالشرطة، مشيرة الى وفاة المصاب بعد نقله الى مستشفى آزادي بالمحافظة، متأثرا بشدة إصاباته، إضافة الى وقوع خسائر مادية بمحيط المنطقة.

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