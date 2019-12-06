إيران قتلت /1000/ رداً على الاحتجاجات

2019/12/06 | 17:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد مسؤول كبير في وزارة #الخارجية الأميركية، أن القوات #الإيرانية ربما قتلت أكثر من 1000 شخص رداً على #الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد.وقال #براين_هوك، الممثل […]

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