2019/12/06 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفادت مصادر أمنية أميركية، اليوم الجمعة، بأن السلطات تحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية الأميركية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.وأكد مسؤول أمني بشرطة مقاطعة إسكامبيا “وفاة مطلق النار”، بحسب ما ذكرته رويترز، بعد أن أفاد في وقت سابق بأنه كان طليقا.وأصدرت البحرية في وقت لاحق بيانا أكدت فيه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أميركية في فلوريدا المركز الخبري الوطني.

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