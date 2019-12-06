اتحاد الكرة يكذب الأنباء التي تحدثت عن إعادة مباراتنا مع البحرين

2019/12/06 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى إتحاد كرة القدم العراقي ،اليوم الجمعة، الأنباء التي تتحدث عن إعادة مباراة منتخبنا مع نظيره البحريني.

وقال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم، انه

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