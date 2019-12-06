مصدر: حصيلة شهداء التظاهرات من القوات الامنية والمتظاهرين ارتفعت الى 443 شهيدا

2019/12/06 | 17:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان حصيلة شهداء وجرحى التظاهرات من القوات الامنية والمتظاهرين ارتفعت الى 443 شهيدا واكثر من 19 الف جريحا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "متظاهرا توفي اليوم في ذي قار متأثرا بجراحه بعد ان تعرض للإصابة في وقت سابق".

واضاف ان "حصيلة الشهداء ارتفعت الى 443 شهيدا من المتظاهرين والقوات الامنية في جميع المحافظات منذ بدء التظاهرات".

وبين ان "حصيلة الجرحى ارتفعت ايضا من المتظاهرين والقوات الامنية، الى 19 الف و655 جريحا".

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