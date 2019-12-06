رفع الحظر عن تشيلسي في الميركاتو المقبل

2019/12/06 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاعبو تشيلسي

قررت محكمة التحكيم الرياضي، قبول استئناف تشيلسي الإنجليزي، ليصبح قادرًا على إبرام صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

كما قلصت المحكمة، الغرامة على النادي اللندني إلى نحو 300 ألف دولار.

وعوقب تشيلسي من الاتحاد الدولي، بالحرمان من ضم لاعبين في فترتي انتقالات، بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا.

وامتثل تشيلسي للعقوبة في فترة انتقالات واحدة في الصيف الماضي.

وقالت المحكمة في بيان “عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019”.

وطعن تشيلسي، على العقوبة في يونيو/حزيران الماضي، وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين، أعلن الفيفا أن النادي انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئا.

وقال الفيفا إن النادي اللندني انتهك أيضا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن، مما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وأضافت المحكمة أن المخالفات حدثت مع عدد أصغر بكثير من اللاعبين، ووجدت انتهاكات في نحو ثلث الحالات التي أعلن عنها الفيفا، ومخالفات أقل جدية مما نسبه الاتحاد الدولي للبلوز.

المصدر:كووورة

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