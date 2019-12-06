2019/12/06 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة: من المهم ان يحاسب عبدالمهدي بعد استقالته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة: من المهم ان يحاسب عبدالمهدي بعد استقالته
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة: من المهم ان يحاسب عبدالمهدي بعد استقالته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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