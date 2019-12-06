2019/12/06 | 18:01 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف هذه الفقرة من "ضيف اليوم" جمال الضاري، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي للوقوف على ما يجري في العراق من حركة احتجاجية غير مسبوقة أدت في النهاية إلى استقالة الحكومة لكن بعد سقوط المئات من القتلى والجرحى، ولاتزال الاحتجاجات مستمرة على الرغم من استقالة الحكومة وتعثر تسمية رئيس وزراء جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..إلى أين تتجه الاحتجاجات بعد استقالة رئيس الوزراء؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..إلى أين تتجه الاحتجاجات بعد استقالة رئيس الوزراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).