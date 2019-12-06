قوة من لواء رئاسة الوزراء تعتدي على كادر محطة

2019/12/06 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق يوم الجمعة ان القوة المحلية الحامية لمحافظة كركوك اعتدت لفظيا على مراسل قناة كردستان ٢٤ الزميل هيمن دلو ومصورها وصادرت معداتهم الصحفية.

ونقلت الجمعية عن دلو قوله انه “وبعد سماع دوي انفجار في منطقة بنجه علي في كركروك توجه والزميل المصور أنور احمد إلى مكان الحادث”.

وتابع ان ” عناصر من لواء ٦١منعتهم من الوصول إلى مكان وقوع الانفجار بعد الاعتداء عليهم لفظيا ومصادرة معداتهم وارجاعها لهم بعد مسح جميع تسجيلات أشرطة الفيديو”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزميلين الصحفيين وتعد ما تعرضا له تقييدا لحرية العمل الصحفي سيما وانه يعد انتهاكا واضحا للدستور.

كما وتطالب الجمعية وزارة الداخلية والجهات الأمنية في كركوك بفتح تحقيق بالحادث ومحاسبة العناصر التي تعتدي على الصحفيين ووضع حد لهم وتعريفهم بالقوانين التي تضمن حرية الصحافة والاعلام في البلاد.

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