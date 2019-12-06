الدفاع العراقية تكثف عملياتها الاستباقية لاستهداف خلايا الارهاب

2019/12/06 | 18:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، عن وجود محاولات لخلايا تنظيم داعش الإرهابي لاستغلال الوضع الأمني الحالي للبلد وإعادة نشاطها ببعض المناطق سيما في ...

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