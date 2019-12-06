مجهولون يختطفون مصورا عراقيا بارزا أمام أنظار والدته

2019/12/06 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ناشطون عراقيون الجمعة إن مجهولين يستقلون سيارات سوداء اختطفوا مصورا بارزا أمام منزله بعد عودته من ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر أقرباء المصور ويدعى زيد الخفاجي أن أربعة أشخاص وضعوه في سيارة سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة إن هناك تقارير مفزعة عن اختطاف الخفاجي البالغ من العمر 22 عاما.

وأضافت أن عائلة المختطف أكدت أن السلطات العراقية نفت علمها بالحادث أو بمكان وجوده، داعية الحكومة العراقية إلى تقديم إجابات "واضحة"بشأن مصير الخفاجي.

وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى للتهديدات والخطف وحتى القتل فيما يقولون إنه محاولات لمنعهم من التظاهر.

وعثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل ما يقارب 430 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفا بجروح.

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