2019/12/06 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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حساب مقرب من الصدر ينشر استطلاعاً بشأن ’’الاضراب’’ عن الدوام الرسمي

بغداد اليوم - كردستان

أكد القيادي في حراك الجيل الجديد محمد رؤوف، الجمعة 6 كانون الاول 2019، أن أحزاب المعارضة في اقليم كردستان لديها خشية كبيرة من تعيين قضاة في المفوضية ينتمون للأحزاب الحاكمة.

وقال رؤوف في حديث لـ (بغداد اليوم)، "ن

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت المندوبة الأميركية إلى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الجمعة، على ضرورة محاسبة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقالت كيلي كرافت، في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "السطات العراقية لا يمكنها اس

بغداد اليوم-خاص

أفاد مصدر مطلع، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، استعداد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لعقد مؤتمره الرابع لانتخاب أمانة عامة وهيأة قيادية جديدة للحزب، مشيراً الى أن ذلك في يوم 21 من الشهر الحالي.





وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم

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