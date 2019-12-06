احتراق المنطقة أم احتراق النخبة السياسية الفاسدة؟ أيّ الضفتين سيختار العراق؟

2019/12/06 | 19:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مراد في خوارزميات السياسة، تبحث القِوى العالمية عن الربح والخسارة كمعادل سياسي واقتصادي واستراتيجي في كل حدث سياسي كبير، وحدث مثل الثورة التي يقوم بها شباب العراق اليوم والذي […]

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