احباط قصف بصواريخ كاتيوشا في بغداد واعتقال مصري مطلوب للانتربول في النجف

2019/12/06 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت عمليات بغداد يوم الجمعة عن تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور كانت موجهة لوسط العاصمة.

وعلى صعيد اخر اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت عن القاء القبض على مطلوب لدولة عربية .

وقالت المديرية " أن احدى السيطرات التابعة إلى قسم السيطرات والطرق الخارجية القت القبض على مواطن مصري مطلوب دوليا لجمهورية مصر العربية "

وبينت " أن المتهم تم تسليمه الى الاستخبارات ومكافحة ارهاب النجف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية "

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