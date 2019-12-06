2019/12/06 | 19:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الورم في راس الهام الرضيعة اضخم من راسها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور/ ورم قد يودي بحياتها.. هل من منقذ للرضيعة الهام؟) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور/ ورم قد يودي بحياتها.. هل من منقذ للرضيعة الهام؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).