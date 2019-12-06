اوبك تتوصل لإتفاق على خفض لانتاج النفط يصل الى 500 الف برميل

2019/12/06 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توصلت منظمة اوبك يوم الجمعة الى اتفاق على خفض لانتاج النفط بمعدل 500 الف برميل يوميا.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

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