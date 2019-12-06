2019/12/06 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الداخلية، الجمعة، بياناً بشان “استشهاد” ضابط ومنتسب خلال إحباط محاولة سطو مسلح بمنطقة الغزالية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، انه “خلال عملية أمنية بطولية، استشهد الرائد محمد صالح عبد الله ورئيس عرفاء قصي سعدون رضا المنسوبين الى السرية الثالثة بالفوج الثاني باللواء الخامس في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولم تقدم الناطقة باسم المسؤول الأمني، أمبر ساوثارد، أية معلومات إضافية حول الظروف التي أحاطت بالحادثة.المركز الخبري الوطني.

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