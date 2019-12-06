عن طريق صواريخ “كاتيوشا”.. الحكومة تتحدث عن احباط “هجوم لاستهداف التظاهرات” في بغداد

2019/12/06 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الجمعة، عن تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا بأطراف سبع البور موجهة إلى وسط بغداد.وقال خلف في حديث لقناة “العراقية الإخبارية”، إن “قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا في اطراف منطقة سبع البور شمالي العاصمة”.وأضاف أن “الصواريخ […]

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