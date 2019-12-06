إشادة كبيرة بموقف بطولي لفتاة أنقذت العشرات من زملائها في أميركا

2019/12/06 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقت طالبة مسلمة في الولايات المتحدة، إشادة كبيرة بعد انتشار لقطات تظهر انقاذها حياة العشرات من زملائها، من حادث إطلاق نار.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يُظهر الفتاة دعاء أحمد، وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها بعد إدخالهم مسجدا، قرب مدرسة ثانوية بولاية ويسكونسن وسط البلاد، بعد فرارهم وبتوجيه من معلمهم، من تبادل لإطلاق النار، وتوجههم الى المسجد القريب مكان الحادث، فيما ثمنت شرائح واسعة بالمجتمع الأميركي الموقف البطولي للفتاة، بعد تمكنها من فتح باب المسجد الذي يكون مغلقا في هذه الفترة من النهار، عبر إدخال الرقم السري، وبقائها واقفة في الخارج لحين دخول جميع الطلاب.

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