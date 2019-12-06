روسيا: سنرد بالمثل على أي انتشار صاروخي جديد لأمريكا

2019/12/06 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تتردد في الرد على أي انتشار صاروخي جديد من جانب الولايات المتحدة.

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