المنافذ: ضبط شحنة ألبان مخالفة في منفذ الشيب

2019/12/06 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط وإحالة عجلة محملة بمادة ( جبن غير مطبوخ وحليب سائل وقشطة) في منفذ الشيب الحدودي.

وبحسب بيان الهيأة،

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