2019/12/06 | 19:22 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بيان المحافظات الستة عن “الحياة الطبيعية”.. وزير الصدر يستطلع الآراء بشأن الاضراب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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