اتفاق اوبك الجديد يعصف بنفط العراق.. لا زيادة بالانتاج بعد اليوم

2019/12/06 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حدد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان ،اليوم الجمعة، سقف انتاج العراق من النفط بعد اتفاق منظمة اوبك للدول المصدرة.وقال الغضبان في مؤتمر صحفي، انه “وفق الاتفاق الذي توصلت اليه المنظمة فان انتاج العراق من النفط الخام لا يمكن ان يتجاوز اربعة ملايين، و462 الف برميل يوميا”.هذا وتوصلت منظمة اوبك اليوم […]

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