المنافذ : ضبط شحنة من الالبان مخالفة للضوابط في منفذ الشيب

2019/12/06 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، وبجهود ضباط البحث والتحري عن ضبط واحالة عجلة محملة بمادة ( جبن غير مطب...





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