صالح محمد العراقي يدخل على خط “الاضراب عن الدوام” ويخير الشعب بين امرين

2019/12/06 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الجمعة، عن استفتاء شعبي بشأن الرجوع الى الدوام او الاستمرار بالاضراب عنه.وخير العراقي متابعيه بخيارين احدهما الرجوع الى الدوام، والاخر الاستمرار بالاضراب عن الدوام.وفي الاونة الاخيرة بدت غالبية الجامعات العراقية والمدارس في بغداد والبصرة وميسان وكربلاء والنجف […]

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