2019/12/06 | 19:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تعتدي على مراسل كوردستان24 في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعتدي على مراسل كوردستان24 في كركوك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعتدي على مراسل كوردستان24 في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).