منصور غلامي يزعم الإفراج عن معظم الطلاب المحتجزين لدى السلطات

2019/12/06 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعم وزير العلوم والبحوث والتكنلوجيا الإيراني منصور غلامي، ان سلطات بلاده أفرجت عن معظم الطلاب المعتقلين.

وأوضح غلامي في تصريح، ان السلطات تحتجز الآن ثمانية فقط من الطلاب، من اصل خمسة وتسعين طالبا، كانت القوات الأمنية قد احتجزتهم خلال موجة التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طهران ومعظم المدن الإيرانية، على خلفية قرار الحكومة المتعلق برفع أسعار المحروقات وتقنين توزيع البنزين، مؤكدا انه سيفرجُ عن الطلاب المحتجزين في غضون اليومين المقبلين.

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