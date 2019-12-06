الخطوط الجوية العراقية ضمن الشركات الخمس الأكثر احتراماً للمواعيد

2019/12/06 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد مطار حيدر علييف الدولي في أذربيجان، الخطوط الجوية العراقية ضمن الشركات الأكثر احتراماً للمواعيد خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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