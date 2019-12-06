الداخلية العراقية تكشف تفاصيل استشهاد ضابط ومنتسب ببغداد

2019/12/06 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، بياناً بشان استشهاد ضابط ومنتسب خلال إحباط محاولة سطو مسلح بمنطقة الغزالية....

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