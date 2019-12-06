منظمة إغاثة نينوى تقيم ندوة حول التعويضات والآليات المتبعة وفق قانون تعويض المتضررين النافذ

2019/12/06 | 19:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل اقامت منظمة اغاثة نينوى الإنسانية ندوة تعريفية حول طرق تعويض المتضررين نتيجة الاعمال الحربية التي حصلت مؤخرا في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وخاصة في محافظة نينوى – قضاء الحمدانية في مركز مار بولس للخدمات الكنسية.بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس إدارة المنظمة …

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