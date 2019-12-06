2019/12/06 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثقت لقطات مصورة، حصلت عليها "الحرة"، لحظة اختطاف المصور الشاب، زيد الخفاجي، من منزله بعد عودته من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، بغداد، فجر الجمعة.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة، الخفاجي وهو يترجل من سيارة أجرة صفراء اللون، بعد توقفها أمام منزله.

وعقب دخوله إلى المنزل، ظهرت سيارة سوداء رباعية الدفع أمام منزل الحفاجي، حيث ترجل منها شخصان.

واقتحم الشخصان المنزل واقتادا المصور الشاب الذي كان يحاول التملص من خاطفيه، إلا أنه فشل في ذلك، وفق ما أظهر الفيديو.

ودفع الخاطفان المصور الشاب، الذي دأب على المشاركة في المظاهرات، إلى السيارة التي انطلقت مسرعة إلى جهة مجهولة.





وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في تغريدة، إن هناك تقارير مفزعة عن اختطاف الخفاجي البالغ من العمر 22 عاما.

وأضافت أن عائلة المختطف أكدت أن السلطات العراقية نفت علمها بالحادث أو بمكان وجوده، داعية الحكومة العراقية إلى تقديم إجابات "واضحة"بشأن مصير الخفاجي.

وتعرض ناشطون في بغداد ومناطق أخرى في العراق للتهديدات والخطف، وحتى القتل فيما يقولون إنه محاولات لمنعهم من التظاهر.

وعثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل ما يقارب 430 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفا بجروح.

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