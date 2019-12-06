بمزاد علني.. بيع قميص ارتداه

2019/12/06 | 19:53 - المصدر: العهد نيوز

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شهد اليوم الجمعة، بيع قميص ارتداه بيليه، لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل، في أحد المزادات الخاصة بأشياء رياضية ذات قيمة.

وتم بيع قيمص أسطورة

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