الداخلية: استشهاد ضابط ومنتسب خلال عملية إحباط سطو مسلح غربي بغداد

2019/12/06 | 19:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن استشهاد ضابط ومنتسب خلال إحباط محاولة سطو مسلح غربي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "خلال عملية أمنية بطولية، استشهد الرائد محمد صالح عبد الله ورئيس عرفاء قصي سعدون رضا المنسوبين الى السرية الثالثة بالفوج الثاني باللواء الخامس في الفرقة الثانية بالشرطة الإتحادية".

وأضافت أن "استشهاد الضابط والمنتسب جاء خلال إحباط محاولة سطو مسلح على أحد المنازل في منطقة الغزالية غربي بغداد".

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