2019/12/06 | 19:54 - المصدر: الغد برس

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وزارة الخزانة الأميركية: 3 من المسؤولين العراقيين الذين فرضت عليه

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وزارة الخزانة الأميركية: 3 من المسؤولين العراقيين الذين فرضت عليهم عقوبات زعماء فصائل تدعمها إيران

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